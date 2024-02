Quell’intuizione che cambiò il modo di pensare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Le paraolimpiadi nascono nel 1960, ma la prima gara ebbe luogo in Svezia nel 1976. Si svolgono ogni 4 anni dopo le Olimpiadi, un evento sportivo in cui partecipano atleti con disabilità. L’idea partì nel 1948 da Ludwig Guttmann, che trasformò lo sport destinato alla riabilitazione dei mutilati della Seconda Guerra mondiale in sport agonistico. Questo neurologo tedesco trasferì i concetti di uguaglianza, inclusione e opportunità nella competizione più importante e antica del mondo, che fino a quel momento era aperta solo ai nortati. Questo segnò una vera e propria rivoluzione sportiva che coinvolse la sfera sociale, trasformando ildi. Bastiche il mondo era appena uscito dalla disumanità del nazifascismo, che aveva condannato non solo gli ebrei, ma anche i disabili allo sterminio. Il primo ...