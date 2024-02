Nba | Lillard e la nuova vita a Milwaukee | “Mi sento solo | sono un ragazzo di famiglia”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Damian, giocatore deiBucks, si è concesso al giornale statunitense Sport Illustrated, in merito alla trade che lo ha portato alla corte di Giannis Antetokounmpo per conquistare l’anello Nba. Il fenomeno in maglia numero 0 ha dato sfogo alle sue difficoltà di ambientamento nellasquadra e soprattutto nellacittà: “Miperchéundi. La miaè la mia. Mia madre, mio fratello, mia sorella, i miei cugini vivono li (a Portland, dove Dame ha giocato per ben 11 anni). (…) Stare lontano dai miei figli è dura. A Portland la miaera perfettamente organizzata”.esterna le sue difficoltà e la ...