Nba | Lebron trascina i Lakers alla clamorosa rimonta contro i Clippers

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Milano, 29 febbraio 2024 - Un magnificoJamesad unanel derby di Los Angeles. L'ex Cleveland e Miami realizza 19 dei suoi 34 punti nel quarto conclusivo, iniziato dai gialloviola con un ritardo dagli avversari di 21 lunghezze. Idevono inchinarsi al Re, cedendo il passo ai cugini per 116-112. Non bastano i 47 punti messi a referto dcoppia Leonard-Harden per contenere la furia del 39enne di Akron, al quale - dopo questa prestazione offensiva - mancano solamente 40 punti per raggiungere lo storico traguardo dei 40mila segnati in carriera. Sul fronte, da segnalare anche la doppia doppia di Davis da 20 punti e 12 rimbalzi, e i 18 punti di Russell, che come Hachimura realizza una tripla ...

Basket, NBA, i Lakers vincono il derby con i Clippers, Lebron James trascinatore: La vittoria dei Lakers nel derby di Los Angeles con i Clippers, quella di Denver su Sacramento e l'ennesima stagionale di Minnesota sono tra i risultati di maggior impatto tra i match disputati la not ...napolimagazine

Lebron James Electrifies NBA Fans in Lakers' Comeback Win vs. Kawhi Leonard, Clippers: Lebron James outscored the Los Angeles Clippers by himself in the fourth quarter en route to helping the L.A. Lakers overcome a 21-point deficit en route to ...bleacherreport

How Aaron Nesmith went from a Charleston swamp to Celtics bench to Pacers no-maintenance lynchpin: INDIANAPOLIS -- Aaron Nesmith knew exactly how much momentum Lebron James was generating because he was running ... sprinted out from the lane to get a body on the NBA's all-time leading scorer and ...indystar