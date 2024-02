Mister Bigica guarda oltre | Ora la ’finale’ a Verona

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) La situazione è grave, ma se c’è qualcosa che Emilianopuò fare, dopo un esordio da incubo sulla panchina del Sassuolo, è evitare drammi e tragedie. Non può permetterselo, anche perché il bonus contro il Napoli non ha portato nulla di buono, ma domenica si torna in campo a: "Servono coraggio e voglia per uscire da questa situazione – ha detto il tecnico barese – che è pesante. Preparare questa partita in due giorni era proibitivo, ho provato a toccare le corde del gruppo dal punto di vista psicologico, oggi è andata così, ma non avremo di fronte sempre il Napoli. Il nostro campionato inizia domenica, quando la posta in palio sarà molto alta. È una finale". L’Hellas è il domani, un domani ormai prossimo, ma quanto visto ieri con il Napoli ha lasciato perplessi. Vantaggio, partita ribaltata in una manciata di secondi, poi il crollo, e ...