Milan | Pioli può sorridere | finita l’emergenza in difesa

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Buone notizie in casaper quanto riguarda la: rientrano gli ultimi infortunati e contro la Laziopuò contare su tutti Come riportato dal Corriere dello Sport, in casaè finalmente terminata l’emergenze infortuni per quanto riguarda il reparto difensivo. Per la sfida di domani contro la Lazio all’Olimpicoavrà a disposizione anche Fikayo Tomori recuperando così tutti i centrali presenti in rosa: da qui a fine stagione, a parte l’esubero Caldara, il tecnico farà ruotare i vari Gabbia, Kalulu, Thiaw, Kjaer e lo stesso centrale inglese. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM