Le pagelle Difesa imbarazzante | Laurientè non osa mai

(Di giovedì 29 febbraio 2024) CONSIGLI 5,5. Regge un terzo di match, poi prende due gol-fotocopia in 1’. E altri, evitando comunque passivo più pesante con qualche parata non banale. PEDERSEN 5. Parte bene, ma rischia grosso su Traore al 20’, poi sprofonda con la squadra negli ultimi due terzi di match. TRESSOLDI 4. Il primo pallone giocato al 1’, buttato alla bell’e meglio in fallo laterale, non è gran viatico ad una partita che si annuncia faticosissima, e infatti paga pedaggio allo spunto da cui Osimehn lucra il 2-1 e regala al Napoli il quarto gol con un pasticciaccio più brutto di quello che rese immortale Gadda (32’ s.t. Kumbulla s.v.) FERRARI 5. Gran salvataggio su Osimhen al 14’, beffato dal tacco di Anguissa che miracola Rahmani: da lì in avanti imbarca acqua. DOIG 4,5. Sempre in ritardo su Politano, con cui vince il primo duello al 43’ p.t. (11’ s.t. Missori 5,5. Fa quel che può: poco) HENRIQUE 5. ...