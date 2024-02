La signorina Silvani ancora alle prese con Fantozzi

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Scritto e interpretato da Anna Mazzamauro, da tutti conosciuta come la mitica ’’, al teatro ’Nicola degli Angeli’ di Montelupone, sabatoore 21 andrà in scena lo spettacolo "Com’èumano lei, caro", per la produzione di Nicola Canonico. Sul palco protagonista sarà l’universo del "ragionier Ugo", con l’accompagnamento musicale di Sasà Calabrese, alla chitarra e al pianoforte. Mazzamauro, da dove nasce l’idea dello spettacolo? "Si tratta di un omaggio al ricordo di questa meravigliosa avventura vissuta per tanti anni insieme a Paolo Villaggio, quindi, non soltanto al ragionierma anchecomparse, a Filini, alla bellissima Mariangela e alla stessa...

La rivincita del cinema d’autore: “A h… anche critico cinematografico!”. Ve la ricordate la signorina Silvani lodare nel seminale Fantozzi del 1975 la vena poetica del ragionier Ugo, con tanto di delicatissimo sputo a corredo Cinquan ...ilfattoquotidiano

"Non c'è nessuno": uno spettacolo di Teatro di Bo' in ricordo della promulgazione della Legge Merlin: Ormai è cosa fatta: le “Case” sono realmente chiuse. In una di "quelle Case” una signorina si prepara come se nulla fosse accaduto. La troviamo nella saletta in attesa che qualcuno entri. Il tempo, ...gonews

Terra amara sostituita dal Grande Fratello: la soap opera non va in onda giovedì 7 marzo: Il 7 marzo ci sarà una nuova puntata del Grande Fratello su Canale 5: la soap turca in prime time slitta a venerdì 8/3 ...it.blastingnews