Highlights e gol Padova-Lucchese 2-0 | Coppa Italia Serie C 2023 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Glie le azioni salienti di2-0, semifinale di ritorno di. Le reti di Faedo e Varas alla mezz’ora dei due tempi permettono alla squadra di Torrente di ribaltare l’1-0 dell’andata e di aggiudicarsi il pass per il doppio confronto. Agli ospiti non basta la reazione d’orgoglio finale con Zanellati che blinda la porta. In evidenza anche l’altro estremo difensore, Coletta, autore di grandi parate in avvio del secondo tempo. Ecco le azioni salienti della partita. SportFace.