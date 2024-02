(Di giovedì 29 febbraio 2024) Stamane presso Palazzo di Città, è statoildi, frutto della collaborazione conSviluppo S.p.A., CONAI, COMIECO e altri consorzi del settore. L’iniziativa mira a migliorare costantemente il sistema di gestione dei rifiuti nel territorio, coinvolgendo sia le utenze domestiche che non domestiche, oltre che il campus universitario di. Il Sindaco, il dott. Vincenzo Sessa, insieme al referente rifiuti RUS dell’Università degli Studi di Salerno, il prof. Giovanni De Feo e alla dott.ssa Maria Concetta Dragonetto dell’area progetti territoriali Centro-Sud del Conai hanno illustrato, durante l’incontro, il complesso lavoro svolto nei mesi precedenti che ha delineato il processo e ha determinato le modifiche ...

Fisciano, presentato il nuovo Piano di Raccolta Differenziata: Stamane presso Palazzo di Città, è stato presentato il nuovo piano di raccolta differenziata, frutto della collaborazione con Fisciano Sviluppo S.p.A., ...zon

GiottiVictoria Automotive, il nuovo marchio toscano debutta con due SUV: Conosciamo storia, obiettivi e i primi due modelli presentati ufficialmente di GiottiVictoria Automotive, il nuovo brand auto italiano.automobili10

MINI Aceman, completati i test: il debutto è sempre più vicino: La nuova MINI ha terminato i test in condizioni estreme e adesso è pronta per essere presentata al pubblico: ecco come sarà. MINI Aceman, la nuova compatta elettrica del brand anglo-tedesco, è pronta ...automobili10