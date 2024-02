Diciamo no allo sport che divide. Basta razzismo sui campi da gioco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Loè di tutti: chi discrimina gli atleti in base al colore della pelle non ci rappresenta. Mettersi alla prova con se stessi, dare sempre il meglio, raggiungere sempre nuovi traguardi: questo è loper noi. Nella nostra classe quasi tutti praticano unofin dall’infanzia e perciò conosciamo e condividiamo pienamente i valori che esso ci ha insegnato, soprattutto il rispetto per il prossimo. Ecco perché siamo profondamente amareggiati e delusi ogni volta che, attraverso lo, si verifica una qualche forma di discriminazione. Approfondendo questo tema in classe, abbiamo conosciuto la storia di atleti la cui brillante carriera è diventata simbolo della lotta contro ile della difesa dei diritti umani. Per esempio Jesse Owens, atleta afroamericano che vinse 4 medaglie d’oro ...