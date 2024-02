Coppa Italia | per l’Osimana finisce qui Che amarezza nel pantano umbro

(Di giovedì 29 febbraio 2024) ATLETICO BMG 1 OSIMANA 0 ATLETICO BMG: Battistelli, Angeli, Ziroli, Fondi, Neziri, Fapperdue, Paletta (42’ st Francescangeli), Proietti, Sciacca (52’ st Valentini T.), Canavese (48’ st Maggese), Paciotti (39’ st Valentini M.). Panchina: Ercolanetti, Boninsegni, Pasqualini, Sbarzella, Tomaino. All. Farsi OSIMANA: Santarelli, Falcioni (35’ st Di Lorenzo), Mosquera (39’ st Baiocco), Borgese, Patrizi, Micucci, Mercanti (9’ dt Bugaro), Bambozzi (21’ st Straccio), Tittarelli (39’ st Colonnini), Buonaventura, Alessandroni. Panchina: Piergiacomi, Fermani, Bellucci, Labriola. All. Aliberti Arbitro: Burattini di Roma Rete: 23’ st Paletta Note: espulsi dalla panchina Bellucci, Fermani, Bambozzi Perdopo appena due partite il cammino nella fase nazionale didi Eccellenza. Amara ...

Gli Highlights e le azioni salienti di Padova-Lucchese 2-0, semifinale di ritorno di Coppa Italia Serie C 2023 / 2024 . Le reti di Faedo e Varas alla mezz’ora ... (sportface)

Ha dovuto dire addio alla Coppa Italia, il Terranuova Traiana. I biancorossi, in dieci contro undici, hanno sfiorato l’impresa, ma con un gol del Terre di ... (sport.quotidiano)

Lucchese spreca e fallisce ancora. Il Padova fa due gol e vola in finale: Finisce all’"Euganeo" il sogno della Lucchese di accedere alla finale di Coppa Italia. Il Padova, con un gol per tempo, batte i rossoneri che, nonostante le due occasioni avute da Quirini e Russo, non ...msn

Hockey su pista. Fdm, sfida champions: Nell'ultima giornata del girone A di Champions League, il Porsche Centre Forte dei Marmi ospita il Barcelos. Con Barcellona e Barcelos già qualificati, Forte dei Marmi cerca una vittoria di prestigio.lanazione

LIVE Biathlon, Individuale femminile Oslo 2024 in DIRETTA: Lisa Vittozzi lancia la sfida a Tandrevold e alle francesi: Inizia la tappa norvegese della Coppa del Mondo nel tradizionale scenario di oslo Holmenkollen e l’Italia prova subito ad essere protagonista con Lisa Vittozzi reduce dal trionfo iridato di Nove Mesto ...oasport