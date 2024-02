Carlo ha il cancro | condizioni di salute del Re | tutto pronto per i funerali

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Operazione Menai Bridge è il nome in codice del piano da mettere in atto quandoIII morirà. Non si tratta di una procedura eccezionale, ma è una prassi del Palazzo preparare anticipatamente quanto accadrà in caso Sua Maestà dovesse venire a mancare, in modo che il fatidico evento non colga impreparata la Corte e si mantenga salda e stabile la Monarchia. Il piano Menai Bridge per idiI piani di successione al trono nel caso disono stati però un po’ accelerati dopo la diagnosi di. Buckingham Palace ha fatto sapere che il tumore è trattabile, il Re è molto positivo anche se ha chiesto conforto spirituale a un amico monaco. Ma per ogni evenienzadeve essere. A dir la verità,era...