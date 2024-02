Viareggio | la rinascita del beach soccer italiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) La favola bella dell’Italia del. Uno sport in grande ascesa, una sorta di surrogato estivo del calcio che trova sempre più adepti, soprattutto fra i giovani e i giovanissimi. La nazionale azzurra si è laureata vicecampione del mondo a Dubai, battuta in finale soltanto dai marziani del Brasile che, si sa, da grandi giocolieri del pallone, sono maestri nel muoversi su un campo di sabbia. Loro hanno imparato a calciare sulle spiagge di Ipanema e Copacabana a Rio. E gli italiani? Le spiagge sulla costa del Bel Paese certamente non mancano. Ma ce n’è una che in Italia fa scuola. E’ quella di, dove da anni ilha trovato la sua dimensione ideale.ha ospitato le finali nazionali e vinto lo scudetto (anche quello con la squadra Juniores). E così ...

