Tra la mamma e Pieraccioni | Leonardo? Il mio stalker

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) "E’ una grande storia d’amore, un film che mai avrei voluto fare perché racconto, in chiave autobiografica, un evento doloroso che ha sconvolto la mia vita: la malattia di mia, la donna a me più cara". Parola di Domenico Costanzo, regista, sceneggiatore e attore fiorentino che il 28 marzo porta nelle sale Uci "Ho sposato mia madre" (distribuito dallo stesso Costanzo e Tony Civino), tutto ambientato a Firenze con nel cast Nicola Pecci, Rosanna Susini, Benedetta Rossi, Monica Bauco, Sergio Forconi, Pietro Fornaciari, Viola Volpi, Alisea e Iduna Batazzi, Luciano Casaredi, Alessandro Baccini e Gaia Nanni. Il film affronta con grande delicatezza il tema dell’Alzheimer… "E’ una commedia sul filo della commozione, ricorda molto l’Incompreso di Comencini. E’ un film di sentimenti reali, nato per arrivare al cuore delle persone. Ed è anche un grido di aiuto e ...