Michigan | nelle primarie democratiche la protesta contro la guerra a Gaza

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Decine di migliaia di elettori nel cruciale stato del Midwest non votano Biden in risposta al suo sostegno a Israele. Tra i repubblicani Trump batte Haley

Trump surclassa la Haley pure in Michigan: Dal canto suo, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha vinto anche le primarie democratiche in Michigan, come previsto, secondo le previsioni delle emittenti statunitensi. Il democratico non ha ...rsi.ch

Trump batte Haley, vince primarie repubblicane in Michigan: Donald Trump batte Nikki Haley vince le primarie repubblicane in Michigan. Donald Trump è al 64,6% con il 10% dei voti contati in Michigan, mentre Nikki Haley è al 31,2%. La candidata repubblicana ha ...ansa

Michigan, Biden e Trump vincono le primarie ma non trionfano: ecco perché: Biden incontra la sfida degli "uncommitted" che lo accusano di essere troppo filo-israeliano e di non fermare i massacri a Gaza. Trump fronteggia i moderati repubblicani, che danno ancora fiato alla r ...rainews