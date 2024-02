Formula 1, spunta un pulsante segreto sul volante di Lewis Hamilton: lo ha solo lui: La scorsa settimana iniziarono i primi test durati 3 giorni per il nuovo Mondiale di Formula 1, che inizierà in Bahrain al circuito di Sakhir. Test che hanno visto la Mercedes in ottima forma, ma ad ...sportnews.eu

Formula 1: sul volante della monoposto spunta il pulsante WhatsApp | Solo Lewis Hamilton può usarlo: Ci sono delle notizie che fanno immediatamente il giro dei 'quattro angoli' del web, più che del mondo, specie in relazione ad ambiti ...motorzoom

Cambiamenti in vista per la Red Bull: possibili sostituti per Christian Horner: La bomba in casa Red Bull pare oramai pronta per esplodere, e in tanti nel paddock si dicono certi che Christian Horner sarà sollevato dal proprio incarico a… Leggi ...informazione