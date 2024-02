Disabilità e burocrazia Debora e le tribolazioni per dare a suo figlio un docente di sostegno

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Anastasio Il cambio delle procedure è entrato in vigore il primo gennaio di quest’anno. Ma la circolare con la quale la Direzione generale dell’assessorato regionale al Welfare ha fornito le ultime indicazioni in merito è stata inviata alle Agenzie di Tutela della Salute (ATS), alle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) e agli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) solo il 12 febbraio, tradotto: ad un mese e mezzo di distanza dalla svolta. In aggiunta non c’è stata alcuna vera campagna informativa in favore delle famiglie. Da qui le ragioni per le quali nessuno ha saputo dire aDa Dalt, residente a Milano, a chi dovesse rivolgersi per avere una delle due certificazioni necessarie per ottenere un insegnante diper suo, bambino di 6 anni con grave, a partire ...