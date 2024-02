Schiaffo all’italiano nell’Università di Bologna | l’allarme della Crusca | “Così muore la nostra lingua”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 27 febbraio 2024) Lo “” allaitaliana nella più antica e prestigiosa università digrida vendetta. A partire dall’anno accademico 2024/2025 cesserà il corso di laurea in Economia del turismo; sostituito da quello denominato “Economics of Tourism and Cities”. Che vuol dire? Che chi vorrà prendere quella laurea potrà farlo esclusivamente ininglese, insegnamenti, esami, tesi. Bene ha fatto l’Accademiaa lanciare. Lo ha fatto tramite il suo presidente Paolo D’Achille, professore ordinario di Linguistica Italiana al Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Roma Tre. Lo studioso e docente ha scritto direttamente al ministroRicerca e dell’Università Annamaria Bernini e al rettore dell’Università di ...