Rugby Banca Centro Cus | record di sfortuna Tante le assenze a Pieve di Cento ma i senesi hanno lottato con onore

(Di martedì 27 febbraio 2024) Si è complicata prima della partenza, la trasferta adi, per ilCus Siena: a poche ore dalla sfida, i bianconeriperso per influenza Capresi, Comandi, Belardi e Mencarelli;che si sono aggiunte a quelle degli infortunati Parigi e Rizzi e dello squalificato Fusi. In campo dal primo minuto, allora, Mezzetti, fortemente debilitato dalla sindrome influenzale, che si è messo a disposizione (e poi si è rivelato fondamentale ai fini del risultato). Una partita alla portata, è quindi iniziata in salita: nel girone di andata gli emiliani erano riusciti a strappare un pareggio a Colle Val d’Elsa grazie a un arbitraggio ‘totalmente insoddisfacente’ anche per i vertici arbitrali federali, studiate le registrazioni. Nelle prime azioni, i...

