Phisikk du role – Ha vinto la sinistra-sinistra Ma è il voto in Sardegna | non un sondaggio politico

(Di martedì 27 febbraio 2024) Di rilevante in questodi fine febbraio in, c’è l’esasperante lungaggine nello spoglio: dalla notte del 25 febbraio alle 19,30 del 26 solo sono state scrutinate 1200 sezioni su più di 1800, francamente un’esagerazione di olimpica flemma scrutatoria. Continuiamo a domandarci per quale arcana ragione l’Italia, almeno quella della burocrazia ministeriale, guardi ancora, nel 2024, alelettronico con l’atteggiamento del “vade retro satana”. La seconda notizia è che saranno felici i bipolaristi: Truzzu, l’ex giovane Atreju scelto di persona personalmente da Meloni e Todde, la sfidante grillina candidata di, se la sono battuta con un consenso che supera il 45%, lasciando al resto del mondo (che poi è una specie di usato garantito di nome Soru) soltanto l’8,5%. La terza è una non ...

