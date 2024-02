Parole e immagini | la rinascita del fumetto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 febbraio 2024) Manga, fumetti e graphic novel negli ultimi anni hanno conosciuto un forte revival riempiendo gli scaffali delle camerette di bambini e adolescenti. Ma non solo. Dal 2019 al 2023 gli acquisti di fumetti sono triplicati come informa il report redatto dall’Associazione Italiana Editori (AIE), risultando tra i generi più amati e letti. Nonostante il piacevole richiamo della tecnologia, i ragazzi sentono ancora forte il bisogno dei libri. Per quanto molti adulti pregiudiziosi lamentino la dipendenza dagli schermi dei giovani, questi ultimi in realtà vedono ancora la narrativa come un passatempo. La lettura viene vissuta come un’opportunità di evasione, un tuffo nel tempo, un’occasione di crescita. Le storie rimangono le migliori bussole per orientarsi nei momenti più difficili della vita: bisogna solo fidarsi e lasciarsi guidare. Sono numerosi i benefici della lettura: tanto per cominciare ...