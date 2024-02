Nanomedicina Rivoluziona la Cura delle Lesioni al Midollo Spinale

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 27 febbraio 2024)il TrattamentoalMilano, 14 Febbraio – Un recente studio pubblicato su Advanced Materials segna un passo avanti significativo nel campo della, offrendo nuove speranze per il trattamentoal. Pietro Veglianese, Valeria Veneruso, Emilia Petillo dell’Istituto Mario Negri, in collaborazione con Filippo Rossi del L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Coronavirus si diffonde negli aerei: lo studio sulle compagnie aeree Vaccino Covid-19: in Australia obbligatoria la prova sul cellulare della vaccinazione Dopo l’infezione da ...