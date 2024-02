Denis Verdini torna in carcere | il tribunale revoca i domiciliari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 febbraio 2024) Firenze, 27 febbraio 2024 – Ildi sorveglianza di Firenze hato la detenzione domiciliare a. Questa mattina, la ha polizia lo ha prelevato e condotto neldi Sollicciano. Secondo quanto si apprende,deve scontare un cumulo di pene definitive fino al 2032., ex braccio destro di Silvio Berlusconi ed ex senatore di Ala, pagherebbe il conto per essere evaso dalla detenzione domiciliare di Pian dei Giullari, dove, dal gennaio 2021, sta scontando la condanna definitiva per bancarotta.sarebbe infatti andato a Roma per tre volte per cene con manager e politici.