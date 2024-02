Basket serie D Vela | niente da fare a Rosignano

(Di martedì 27 febbraio 2024) ineos83viareggio 66 INEOS: Brunelli 21, Dalle Ave 17, Bartoli 11, Rubini 10, Cosimi 8, Ciardi 5, Maffei 5, Tica 2 Zadi 2, Boldrini 2. All. Raspo.VIAREGGIO: Albizzi 21, Ghiselli 13, Taylor 6, Bo 10, Lopes Siera 5, Simonelli L. 6, Romani, Plaia, Biagiotti 5. All. Bonuccelli N. Arbitri: Cecchini di Livorno e Cornacchini di Follonica. Note: parziali: 27-18; 44-29; 63-45; 83-66.– Per ilvincere anon era solo un sogno, ma un vero e proprio miracolo; come si sa però i miracoli accadono raramente e la formazione viareggina ha dovuto così chinare il capo e cedere all’avversario notoriamente più forte e per di più tra le proprie mura. Una partita, quindi, che non ha avuto emozioni e che è andata avanti con la ...

Pisa , 25 febbraio – Sconfitta amara per la Pallacanestro Femminile Pisa , nella penultima giornata della regular season del campionato di serie C, in casa con ... (sport.quotidiano)

Pisa , 25 febbraio – Sconfitta amara per la Pallacanestro Femminile Pisa , nella penultima giornata della regular season del campionato di serie C, in casa con ... (sport.quotidiano)

Basket serie C. I Titans vincono. Montemarciano ko: È un successo entusiasmante, quello ottenuto dalla Pallacanestro Titano su una storica rivale come Montemarciano ad Acquaviva. Nella sfida quarta contro terza della C umbro-marchigiana, a prevalere pe ...msn

serie c. Gli Aviators, con un Fussi da 29 punti, stendono San Lazzaro: Gli Aviators Lugo sconfiggono la BSL San Lazzaro con un netto 93-74, consolidando il quinto posto e puntando ai playout. Fussi trascina con 29 punti.msn

Promozione: PGR vittoriosa in casa del Certaldo Basket per 56-73: PGR vittoriosa in casa del Certaldo Basket per 56-73 Ottimi risultati per la Track&field master Grosseto ai campionati italiani indoor master di atletica leggera L’Us Orbetello ringrazia i tifosi “Il ...grossetosport