Aprilia Tornano in libertà dopo il furto a Campomaggiore | cinque giovani incensurati

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di martedì 27 febbraio 2024)– Hanno chiesto i termini a difesa e, in attesa del processo per direttissima in programma il prossimo 8 aprile, sono tornati incon l’obbligo di firma i, di età compresa tra i 19 e i 28 anni, di etnia slava, arrestati dai Carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di L'articolo Temporeale Quotidiano.