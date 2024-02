“Affari tuoi” | Amadeus schiera i bodyguard in puntata | il motivo è esilarante

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 27 febbraio 2024) News TV. Nelladiandata in onda ieri lunedì 26 febbraio,ha messo in scena un curioso fuoriprogramma, trasformando il game show pre-serale in una sorta di western all’Italiana. Mentre il concorrente abruzzese Nicola tentava la fortuna, il conduttore ha infatti deciso di dar vita a una scena senza precedenti,ndo i. Vediamo nel dettaglio cosa è successo. Leggi anche: “”, la concorrente perde 100mila euro: ilè assurdo Leggi anche: “Domenica In”, Mara Venier ‘asfalta’ Massimo Giletti in diretta L’intuizione di Nicola Nicola, in rappresentanza dell’Abruzzo ha giocato con il pacco numero 9 e accompagnato da una delle sue figlie, ha letteralmente giocato di astuzia, ...