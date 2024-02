De Roon | «Inter tra 72 ore? In questo periodo | tanta voglia di giocare»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 26 febbraio 2024) L’olandese desembra godere dimolto ravvicinato di partite per l’Atalanta. Gli orobici, dopo il pari col Milan, tra 72giocheranno a San Siro contro l’? Marten dea Sky Sport si è espresso dopo Milan-Atalanta e in vista del recupero contro l’il 28: «Preferisco sempre, dobbiamo recuperare bene le energie.ogni tre partite è bello, hodiin».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...