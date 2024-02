Ungheria-Italia 62-83 | Pozzecco | “Vinto una gara insidiosa | ottima prestazione”

(Di domenica 25 febbraio 2024) Il commissario tecnico dell’Italbasket Gianmarcoha commentato il successo contro l’nella seconda giornata delle qualificazioni agli Europei 2025: “Siamo contenti della. I ragazzi hanno giocato sulla stanchezza e hanno chiuso unache era molto. Ora possiamo pensare al preolimpico con più serenità”. Anche Amedeo Tessitori ha analizzato la vittoria degli azzurri: “Negli spogliatoi abbiamo parlato di quello che non era andato nel primo tempo. Siamo entrati con la giusta testa nella ripresa. L’obiettivo è migliorarsi ancora. Ora siamo felici per queste prime due vittorie“. SportFace.

