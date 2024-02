Studenti davanti a Viminale | dimissioni

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 25 febbraio 2024) 20.45 Cori e fumogeni deglisotto al,a Roma, dopo il corteo partito dalla vicina piazza Beniamino Gigli. '',il coro dei giovani. E poi: 'vergogna, vergogna, vergogna', contro le forze di polizia in tenuta antisommossa. Un gruppo aveva abbandonato il luogo del sit-in per raggiungere il palazzo del ministero dell'Interno e ha intonato cori pro-Palestina. Nessun ferito. Sono tornati dov'erano, al sit-in che è stato organizzato per protestare contro le manganellate a Pisa e Firenze.