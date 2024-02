Sei Nazioni di Rugby | l’Italia sfiora l’impresa con la Francia | fa 13-13

(Di domenica 25 febbraio 2024) Lille, 25 febbraio 2024 –e Italia pareggiano 13-13 in un match della terza giornata dei Sei2024, disputato a Lille. Gli azzurri sotto 10-3 al termine del primo tempo, reagiscono nella ripresa con l’uomo in più per l’espulsione di Danty e nel finaleno. All’81’ però Garbisi spedisce sul palo il calcio che avrebbe regalato il successo complice la sfortuna con l’ovale che gli scivola dal sostegno poco prima del calcio. La partita Il tecnico azzurro Quesada cercain terra francese con sei novità nel XV iniziale rispetto all’ultima sfida persa in Irlanda.soffre la pressione avversaria e paga a caro prezzo alcuni errori in fase di possesso che nel primo tempo rendono impossibile lo sviluppo della manovra offensiva. La prima frazione si ...

