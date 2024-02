Sci alpino | Feller vince anche a Palisades Tahoe Grande rimonta di Vinatzer | da 16° a sesto!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 febbraio 2024) Linus Strasser spreca e Manuelringrazia. L’austriaco, infatti, si è aggiudicato lo slalom diTahos (California) valevole per la Coppa del Mondo di scimaschile 2023-2024. Sulla pista denominata “Red Dog” abbiamo assistito ad una seconda parte di gara nella quale i colpi di scena non sono mancati, come le rimonte. Su tutte quella di Alex, da 16° a sesto. A questo punto nella classifica di specialità vede Manuelin fuga con 590 punti e 204 lunghezze di margine proprio su Linus Strasser. Per quanto riguarda la graduatoria generale Marco Odermatt si trova a quota 1702 punti con 901 punti di margine su Manuel. Il nativo di Sankt Johann in Tirol centra la sesta vittoria della carriera con il tempo complessivo di 1:42.08 (52.11 e 49.97) con 28 ...