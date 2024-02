Running | maratona Osaka 2024 | trionfano Hirabayashi e Mekasha | Aouani si ritira dopo il 30esimo km

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 febbraio 2024) Kiyotoprofeta in patria. Il 21enne giapponese ha vinto ladicon il crono di 2h06:18, precedendo l’ugandese Stephen Kissa, secondo in 2h06:22. Sul gradino più basso del podio il giapponese Naoki Koyama (2h06:33), mentre sono scesi sotto le due ore e sette minuti altri due atleti nipponici, ovvero Yuya Yoshida (2h06:37) e Daisuke Doi (2h06:54). Giornata no purtroppo per Iliass, costretto al ritiro al km 31. L’azzurro ha passato il 15° chilometro in 44:36, ma poi è scivolato per terra a causa dell’asfalto bagnato dalla leggera pioggia, venendo staccato dai battistrada. Una volta esser stato raggiunto dal secondo gruppo,il 30° km con un passaggio di 1h30:25, ha alzato bandiera bianca. Per quanto riguarda la gara femminile, invece, ad imporsi è stata l’etiope ...