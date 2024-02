Morto Gilberto Sacrati, ex patron Fortitudo: dal sogno alle condanne per il crac

(Di domenica 25 febbraio 2024) Bologna, 24 febbraio 2024 – Addio all’exdella. L’imprenditore, 63 anni, èvenerdì per cause con tutta probabilità naturali. Giovedì seraaveva ricevuto la visita della figlia e le sue condizioni di salute, pur essendo precarie per una serie di patologie, sembravano essere stabili. Il giorno successivo, però, il telefono era rimasto muto e i vari tentativi per mettersi in contatto con lui erano risultati vani. A quel punto è scattato l’allarme e sono intervenuti i carabinieri che, insieme ai sanitari del 118, sono entrati in casa e ne hanno constatato il decesso. Apparentemente il decesso sembrerebbe appunto naturale anche se il suo legale, l’avvocato Gabriele Bordoni, ha richiesto che sulla salma siano effettuati ulteriori accertamenti. ...

