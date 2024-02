Milan | Leao eguaglia Rui Costa | il dato

(Di domenica 25 febbraio 2024) Rafaelha sbloccato la gara contro l’Atalanta di San Siro e con la sua rete hato l’exRuiRafaelha sbloccato la gara contro l’Atalanta di San Siro e con la sua rete hato l’exRui. OPTA – «Rafael Leão (42 reti) hato Ruiin seconda posizione tra i migliori marcatori portoghesi in SerieA – l’attaccante delha anche toccato quota 50 reti nei cinque principali campionati europei. Notevole».

