Milan | Gerry Cardinale cerca investitori | ma sulla cessione…

Milan, Cardinale: "Aperto a collaborare con nuovi partner. E sullo stadio..."

(Di domenica 25 febbraio 2024), il patron Gerrrysta guardando in Medio Oriente perredi minoranza: non c’è, però, l’idea della cessione Il futuro di Gerrryalè ancora tutto da scrivere. Il patron rossonero e numero uno di Red Bird, starebbendo deglidi minoranza in Medio Oriente, che possano dargli una mano a rifinanziare il prestito da 665 milioni di euro al fondo Elliott. Il club del futuro, potrebbe, quindi, avere la doppia cittadinanza e unire Ovest ed Est. I viaggi effettuati dall’imprenditore americano nelle ultime settimane, sono diventati sempre più frequenti e adessovuolere di rendere ilancora più competitivo in Europa, per ...