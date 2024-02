Milan | che freddo | -13! Atalanta pari prima dell’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 25 febbraio 2024) Ilnon va oltre il pareggio per 1-1 nello scontro Champions League contro l’, che mercoledì alle 20.45 sarà ospite. Rossoneri ora a -13 dalla capolista. BOTTA E RISPOSTA – Ilsi risolleva solo a metà dopo le ultime due sconfitte per 4-2. Prende “solo” un gol, ma è quanto gli impedisce di battere l’che mercoledì tornerà al Meazza contro l’Inter, e si allontana in classifica. Due minuti e una manciata di secondi per vedere il vantaggio: Rafael Leao riceve palla a sinistra, va via con un doppio rimpallo e con un gran destro fulmina Marco Carnesecchi. Col, in Serie A, l’attaccante portoghese non segnava addirittura dal 23 settembre contro il Verona, cinque mesi fa. I bergamaschi cominciano male, poi reagiscono dopo un quarto d’ora. In chiusura ...