Kiev | premier | da Usa avremo 12 mld di $

(Di domenica 25 febbraio 2024) 15.10si aspetta di ricevere 12 mld di dollari di aiuti dagli Usa nel 2024. "Ci aspettiamo 11,8 mld di dollari dagli Usa.E' quanto abbiamo concordato.Ci aspettiamo una decisione da parte del Congresso dopo due settimane di pausa dei lavori",ha detto ilucraino Shmyhal."Siamo convinti che gli Usa non abbandoneranno l'Ucraina in termini di sostegno finanziario,militare e armato" Il ministro della Difesa Umerov ha affermato che la metà delle armi promesse dall'Occidente arrivano in ritardo.