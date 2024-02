Il museo dell’italianità

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 25 febbraio 2024) L’investimento, tutto privato (se ne occupa la holding di famiglia), potrà andare dai 50 ai 100 milioni di euro. Il posto dove far germogliare il “diamante” è già stato individuato: sarà una delle aree attorno al quartier generale di Illumia in via Carracci, un terreno – praticamente dietro Liber Paradisus – già di proprietà dell’azienda che opera nel mercato libero di luce e gas. Lì sorgerà ildella cultura italiana, 12mila metri quadrati con aree per mostre permanenti, negozi, ristoranti, bar, parcheggi sotterranei e un auditorium da 800 persone. L'approfondimento nel nostro podcast.