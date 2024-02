Francia | valanga travolge sciatori | almeno 4 morti

Nel post giorno della Befana, in Francia è statio tempo di Coppa . Nell’affascinante formula della competizione il PSG era atteso sul campo del Revel , club di ... (sportface)

Sancy (Francia) nove persone travolte da una valanga: 4 morti: Almeno quattro persone sarebbero morte in una valanga che ne ha travolte almeno nove nel Massiccio centrale francese, presso la località di Sancy, al Puy-de-Dôme. Lo rende noto Le Figaro citando fonti ...msn

Media, 4 morti per una valanga nel centro della Francia: Almeno quattro persone sarebbero morte in una valanga che ne ha travolte almeno nove nel Massiccio centrale francese, presso la località di Sancy, al Puy-de-Dôme. Lo rende noto Le Figaro citando fonti ...ansa

Leasing sociale, valanga di richieste per le elettriche a 100€ | Il Governo ci ripensa: Questi sono senza dubbio anni complicati per tante famiglie che, attanagliate dalla crisi, hanno sempre meno margini per poter fare acquisti ...motorzoom