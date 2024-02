Donald Trump attacca Harry | «Ha tradito la regina | è imperdonabile»

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di domenica 25 febbraio 2024) A margine di una conferenza nel Maryland, il tycoon americano è tornato alla carica del principe: «Se dipendesse da me, sarebbe solo. Non lo proteggerei». E torna la polemica legata al visto che gli sarebbe stato concesso nonostante in passato - come ha rivelato in Spare - abbia fatto uso di droghe