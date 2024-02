Basket | Italia volante in Ungheria | basta la seconda metà di gara per il 2 2 nelle qualificazioni agli Europei 2025

(Di domenica 25 febbraio 2024) L’conquista lavittoria. La squadra di Gianmarco Pozzecco si fa corsara incon il punteggio di 62-83, spaccando il match nella. Merito di un grande sforzo collettivo, in cui risaltano i 12 punti di Giordano Bortolani e Amedeo Tessitori, uniti ai 10 di Achille Polonara e alla prova all around di Alessandro Pajola. Per i magiari di Gasper Okorn 12 di Zoltan Perl. La partenza dell’è buona, o meglio lo è quella di Polonara, che segna sette dei primi nove punti degli azzurri continuando sull’onda lunga di Pesaro. Spissu e Tessitori lo aiutano e sembra potersi verificare una fuga (8-15), impedita però da Hanga, Somogyi e ...

