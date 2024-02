Giubileo, una guida per prepararsi con la preghiera

(Di sabato 24 febbraio 2024) Una celebrazione per ricordare i quattroa Firenze, tutti legati alla comunità Palazzolese, domiciliati nella zona di via Sarioletto: un quartiere dove tanti stranieri trovano casa e dove tanti si incontrano alla macelleria Assalam, gestita dallo zio di uno dei ragazzi deceduti nel cantiere del supermercato. La funzione si è svolta nella chiesa di Sacro Cuore, costruita daglidel quartiere delle Calci, che ha accolto la concelebrazione dell parrocchie dell’unità pastorale di Palazzolo, alla presenza anche di rappresentanze della comunità musulmana e del sindaco Gianmarco Cossandi, che sin dal primo momento ha espresso la vicinanza sua e dei suoi concittadini alledelle vittime, alcune molto conosciute perché da anni vivevano a Palazzolo. A presiedere la funzione è stato don Gio ...

Una preghiera per gli operai morti: "E ora aiutiamo le loro famiglie": Una celebrazione per ricordare i quattro operai morti a Firenze, tutti legati alla comunità Palazzolese, domiciliati nella zona di via Sarioletto: un quartiere dove tanti stranieri trovano casa e dove ... ilgiorno

San Vero Milis, l'insegnante Marisa Francescangeli nuovamente sospesa: è accusata di aver schiaffeggiato una bambina di dieci anni: Questa volta nessuna preghiera. Marisa Francescangeli ora viene accusata di aver schiaffeggiato una bambina di dieci anni, ecco perché per lei è arrivata una nuova sospensione. La docente, che insegna ... unionesarda

Messico: vescovi invitano tutte le comunità contemplative del Paese a unirsi in una giornata di preghiera per elezioni pacifiche: I vescovi della Conferenza episcopale messicana hanno invitato tutte le comunità contemplative del Paese, insieme a tutti i fedeli, a unirsi in una giornata di preghiera ininterrotta per elezioni ... agensir