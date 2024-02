Napoli | Kvara può rischiare il posto con Calzona | il pupillo di Mazzarri insidiato da Lindstrom

Napoli-Barcellona, Calzona: "Il pareggio ci tiene in corsa. Kvara? Una serata storta può capitare"

Il padre di Khvicha Kvaratskhelia ha rivelato le ragioni dietro la scelta del figlio di unirsi agli azzurri anziché optare per altre offerte. In un’intervista ... (napolipiu)

Kvaratskhelia è uscito al minuto 67 dalla partita di Champions contro il Barcellona. Il georgiano, ovviamente, è apparso rabbuiato in viso per la decisione di ... (terzotemponapoli)

CdM: “La reazione di Kvaratskhelia è lo specchio della stagione del Napoli, il suo atteggiamento non è piaciuto a nessuno”: “L’atteggiamento di Kvara non è piaciuto a nessuno: né all’allenatore Calzona, né a De Laurentiis. Non è la prima volta che l’attaccante, in questa stagione, contesta un cambio. L’ha già fatto con ... mondonapoli

napoli, possibile punizione per kvara: La reazione di Khvicha Kvaratskhelia al momento della sostituzione contro il Barcellona ha fatto arrabbiare Aurelio de Laurentiis e Calzona. Il presidente ... sportmediaset.mediaset

Guido Clemente di San Luca a TN: "Se Mazzarri avesse sostituito Kvara sarebbe stato linciato": Guido Clemente di San Luca , Ordinario di Diritto Amministrativo all'Università della Campania Luigi Vanvitelli, fa il punto della situazione sul momento dei casa Napoli. tuttonapoli