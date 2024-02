Moneta urbanistica. Un palazzo di 5 piani per “comprare“ tremila metri di verde

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 24 febbraio 2024) Un nuovodi 5in cambio di aree verdi che amplieranno il parco di via Gallarana. Via libera in giunta al piano attuativo avviato nel 2018: il progetto prevede la costruzione di un condominio che occupa circa 2.500quadrati di superficie lorda. Lapermetterà, però, di ““ 3.390di, che amplieranno il Parco Gallarana inaugurato a luglio. Saranno anche previsti parcheggi pubblici e l’allargamento della pista ciclopedonale che collega via Aguggiari a via Gallarana. Nella parte pubblica di area asaranno piantumate piante ad alto fusto al confine con la parte privata e con la nuova ciclopedonale. Sempre nella parte verso via Gallarana, adibita a nuovo parcheggio pubblico, ...