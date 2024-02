Manchester City, Arabia Saudita all'assalto di De Bruyne: prezzo monstre fissato

(Di sabato 24 febbraio 2024) Kevin desi è ripreso subito il, prendendo per mano la squadra nelle ultime partite, Champions League compresa....

Eccoci dunque al riepilogo dei Pronostici di oggi 24 febbraio , sabato ricco di appuntamenti con Ligue 1, Bundesliga, Serie A, Premier League e Liga e in campo ... (infobetting)

Appena rientrato da un infortunio Kevin De Bruyne si è ripreso subito la scena al Manchester City : già 2 gol e 7 assist in 9... (calciomercato)

De Bruyne incanta l’Arabia: il Manchester City solleva il muro: Il Manchester City continua ad incantare tutta Europa, con prestazioni ricche di spettacolo messe in scena dagli uomini di Pep Guardiola. Dopo un periodo di ... footballnews24

Bournemouth-Manchester City, probabili formazioni: Solanke contro Haaland. Ok Foden: A Dean Court va in scena la sfida per la ventiseiesima giornata di Premier League tra Bournemouth e Manchester City, un confronto dal pronostico che sulla carta sembrerebbe di facile intuizione ma che ... mediagol

Bournemouth-Manchester City, Streaming Gratis: la Diretta LIVE della Premier League: Trasferta ostica per i campioni d'Europa del Manchester City, impegnata al Vitality Stadium contro il Bournemouth, nella 26ª giornata di Premier League. footballnews24