Europee, Bonino: se non si fanno stati uniti d'Europa siamo morti

(Di sabato 24 febbraio 2024) Roma, 24 feb. (askanews) – “Ci sono questioni gigantesche come la vicenda di Fedez, poi ce ne e’ un’altra, altri scandali e poi c’è una cosa che nessuno vede: se noi non ci attrezziamo a fare gli”. Lo ha detto Emmaintervenendo alla convention per gli, su sedia a rotelle per la recente frattura del femore, e’ stata accolta dalla standing ovation della platea. “L’Europa o c’è o non c’è. Se vogliamo esserci bisogna superare il veto sui temi scabrosi” ha rilanciato. (Segue) L'articolo proviene da Ildenaro.it.

