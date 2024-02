Domenica 3 marzo senza tifo col sestri levante Ufficiale a Vercelli a porte chiuse Primavera con l’Albinoleffe

Chiara Ferragni e Fedez, è crisi: lui lascia l’attico a Citylife, la foto dell’influencer senza fede al dito.…

(Di sabato 24 febbraio 2024) La notizia – nell’aria da qualche giorno – ieri è diventata. La Lega Pro ha comunicato infatti di aver aver accolto la richiesta presentata daldi poter disputare la gara contro la Spal (in programmaalle 16,15) allo stadio Piola di. La stessa Lega Pro, in ottemperanza alle condizioni di utilizzo dell’impianto ed alla nota emessa dalla Prefettura di, ha altresì decretato che il match contro i rossoblù si disputi aal pubblico. SETTORE GIOVANILE. Il weekend del settore giovanile biancazzurro si apre oggi alle 15 a Cologno al Serio (provincia di Bergamo) con la trasferta della Spalsul campo del, con i ...

ANTICIPI E POSTICIPI. L’Inter sabato 9 marzo. Pranzo di Pasquetta con la Salernitana: Salvo sorprese, invece, non dovrebbe cambiare data e ora del prossimo turno, in casa con l’Atalanta, domenica alle 18. La squadra di Gasperini sarà impegnata in Europa League in casa dello Sporting il ... msn

Alma, che tour de force. Dieci giorni, quattro match: Mercoledì granata in campo con il Notaresco. Sarà assente capitan Urbinati e quasi certamente mancherà pure Tomassini. Una settimana complicata. msn

Basket B interregionale. Si dividono le strade tra Sulina e l’Halley: La Halley Matelica e il giocatore Victor Sulina rescindono consensualmente l'accordo. La società ringrazia Sulina e annuncia il calendario della serie B interregionale. Si parte con il play-in gold, c ... ilrestodelcarlino