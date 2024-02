Daniele Scardina come sta oggi? La foto e le sue parole sono un colpo al cuore

Il pugile Daniele Scardina torna a casa dopo 10 mesi di ospedale

(Di sabato 24 febbraio 2024)è tornato sui social network per parlare della sua salute e del percorso di riabilitazione. I commenti nonmancati. Il malore diha lasciato il segno. I fanrimasti davvero turbati da ciò che è accaduto al pugile. Le sue condizioni erano apparse piuttosto gravi. Per fortuna, a distanza di un anno dall’accaduto, il diretto interessato sembra stare molto meglio. Di recente, ha deciso di aggiornare la sua pagina Instagram con un messaggio rassicurante.parla della sua salute – (Credit: Instagram IG @toretto) – (Cityrumors.it)Ha accennato al suo percorso di riabilitazione e alle sensazioni provate dopo il suo ritorno a casa. Il 31enne si è espresso con ...

Daniele Scardina è torna to a casa dopo aver trascorso tra ospedale e centro riabilitativo gli ultimi dieci mesi. Il pugile era infatti ricoverato dallo scorso ... (oasport)

Festa grande in serata a Rozzano sotto casa di Daniele Scardina , dove gli amici hanno organizzato uno spettacolo di fuochi d'artificio per celebrare il suo ... (video.gazzetta)

Eccolo finalmente a casa . Daniele Scardina , per tutti King Toretto, lo aveva annunciato e il traguardo è stato raggiunto. Dopo […] (perizona)

La boxe è troppo pericolosa: