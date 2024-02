Corteo pro-Gaza | polizia carica studenti | ci sono feriti minorenni

La polizia carica ai cortei pro Gaza, polemiche per gli studenti feriti

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 24 febbraio 2024)in favore digli: ci(molti di loro) Le terribili immagini, nella giornata di ieri, arrivate da Pisa hanno fatto inevitabilmente il giro dei social network e del mondo intero. Durante unin favore di, dove hanno partecipato un centinaio di, gli animi sisurriscaldati e non poco. A partecipare non solo i liceali, ma anche i sindacati di base, la comunità palestinese. Anche a Firenzescesi in piazza gli. Purtroppo il copione è sempre stato lo stesso:cheglicon ...