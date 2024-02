Sbarchi di migranti a picco | funzionano le misure del governo Meloni

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Un evidente cambio di marcia rispetto al passato nella gestione dei flussi migratori. Numeri alla mano, da due anni gli arrivi di stranieri sulle nostre coste e non solo sono in calo. «Dall'inizio del 2024 al 19 febbraio scorso in Italia si registra una netta riduzione del numero deisbarcati, pari a circa il 65 per cento, rispetto all'analogo periodo dello scorso anno e con una diminuzione anche rispetto ai numeri registrati nel 2022. È ragionevole - ha dichiarato durante il question time alla Camera il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi -, ritenere che siamo in presenza di un oggettivo segnale positivo, se si considera che quello in corso è il quinto mese consecutivo in cui si registra una sensibile riduzione deglirispetto all'analogo periodo dell'anno precedente». Ma non è finita qui perché durante il suo discorso in ...